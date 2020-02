En el marco programa municipal de recuperación y tratamiento de adicciones, los jóvenes realizaron una actividad educativa en la que pudieron conocer el funcionamiento del sistema del moderno Centro de Operaciones y las más de 1200 cámaras de seguridad instaladas en toda la ciudad. La llamada “Casa de día” funciona en Cordero 2046 y su teléfono es 4575-3262.

El Municipio de San Fernando sostiene un programa de asistencia en recuperación de adicciones al que concurren jóvenes de 12 a 24 años. El Centro Convivencial Terapéutico -o “Casa de día”- ubicado en Cordero 2046, funciona dentro del Área de Contención e Inclusión Social y aborda un trabajo multidisciplinario de profesionales y tutores que se enmarca en actividades que incluyen deporte, recreación, talleres de oficios y asistencia psicológica.

En esta ocasión, sus integrantes visitaron el Centro de Operaciones de San Fernando. Los acompañaron durante la recorrida el secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti; y el coordinador de la “Casa de día”, Hernán Rondán.

Cornejo detalló: “Les mostramos la importancia del sistema de seguridad que tiene San Fernando y les explicamos cómo se controla para que tengamos una ciudad segura. El Municipio ya cuenta con más de 1200 cámaras y ellos se impresionaron mucho al ver que tenemos todos los barrios cubiertos y trabajamos en forma organizada en este tema tan fundamental”.

Por su parte, Eva Andreotti indicó: “Vinieron 18 chicos que tuvieron una nueva experiencia y conocieron el funcionamiento de otra área municipal. Vieron desde los monitores sus barrios y se llevan el aprendizaje, como van conociendo en cada salida que organizamos para ellos. Durante todo este año van a tener muchas salidas a nivel local y hacia fuera del distrito, dentro de un programa pedagógico”.

Asimismo, Rondán afirmó que “había muchos chicos con ganas de venir, y este año tenemos planeadas muchas visitas educativas e informativas”. “Hoy vieron sus casas por las cámaras y a sus vecinos, fue un momento muy lindo. Es un lugar donde han visualizado un montón de lugares de la ciudad y no sabían que el Municipio tenía tantas cámaras. La información es parte del tratamiento de adicciones, y así también lo es la educación. Ellos se han ido muy entusiasmados y es lo importante”, añadió.

Los protagonistas de la jornada fueron los jóvenes que se fueron contentos por todo lo aprendido. Carlos, uno de ellos, opinó: “Muy lindo, nunca había venido porque no tuve la posibilidad. La verdad que me pareció muy copado. Vi mi casa, el centro de salud de enfrente y cómo manejan las cámaras”.

Y su compañera Mía coincidió que “es muy interesante, no había tenido la oportunidad de ver lo que hacían acá, me gustó muchísimo y no sabía que había tantas cámaras en mi barrio”.

El Centro Convivencial Terapéutico -Cordero 2046 / Teléfono 4575-3262- trabaja con más de 70 jóvenes en recuperación de adicciones, que se tratan de lunes a viernes, de 10 a 16, con actividades deportivas, talleres culturales y trabajo terapéutico.