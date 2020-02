Carlos Casares vivió una noche especial con la presentación de la primera ‘Escola do samba’ de...

“La UTA no avala las supuestas protestas, convocadas en un difícil momento de la vida económica nacional y en el contexto de un gobierno que recién inició su mandato. Sorprende la actitud de esa oposición, por lo que Trabajo deberá intervenir y aplicar todo el peso de la ley. El gremio ya acordó el aumento y sus fechas”, dijo ayer Roberto Fernández.

No obstante, la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA -que lidera Miguel Bustunduy – confirmó el paro de 24 horas para hoy por reclamos de mejoras salariales y laborales.

Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que se cumple de forma dispar. Hay más de 50 líneas afectadas.