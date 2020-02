“Queremos darle una mano al destacamento para ayudarlos con los móviles y que esto no vuelva a pasar, necesitamos una respuesta rápida”, señalaron.

Desde la comisaría advirtieron que la demora se debió a que “Manzanares no posía móviles”, y que los que arribaron (tarde) al lugar llegaron desde Agustoni. “Hoy ese problema ya está solucionado”, aclararon los vecinos y SMnoticias pudo constatarlo, ya que en el momento que se realizaba la entrevista, circularon no menos de dos patrulleros.

“Se avisó que estaban entrando a la vivienda para que se acercara la Policía pero no llegaron, hubo que llamar al 911 y enviaron patrulleros de otras dependencias”, explicó una vecina.

Vecinos de Manzanares preocupados: Robaron una casa y no funcionaban los patrulleros