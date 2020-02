Carlos Casares vivió una noche especial con la presentación de la primera ‘Escola do samba’ de...

Y Fabián Denis, director general de Inspección de Industrias, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, agregó: “Es importante que los vecinos se sientan parte de esta política activa del Municipio para mejorar y revertir irregularidades que puedan presentarse y tengan un impacto negativo medioambiental. Por eso es clave que sean una polea de transmisión y comuniquen si detectan o perciben todo tipo de situaciones que no son favorables para la comunidad”.

Con el objetivo de erradicar el impacto ambiental que puedan generar quienes contaminan, arrojan residuos o no cumplen con normas ambientales, el Municipio de Tigre intensifica sus controles ambientales, implementando tecnología, sanciones, multas y clausuras.

El Municipio articula su recurso humano y técnico para detectar irregularidades en grandes industrias como frigoríficos, papeleras, textiles, centros comerciales y plantas de tratamiento de efluentes que no cumplen con normas ambientales y que causan gran impacto en el ambiente. Se busca minimizar esta situación para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.