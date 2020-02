Por último, Analía opinó: “Hace cuatro años que participo de Unión Sanfernandina, cada año vivimos una experiencia distinta, tenemos muy buenos compañeros y un público inmejorable”. El Gran Corso Familiar de San Fernando contará con 8 pantallas instaladas; cámaras para televisación en vivo; torres de sonido; gradas y tribunas para toda la familia, donde no se permite la venta de bebidas con alcohol; monitoreo permanente con cámaras de seguridad; prevención en todas las zonas con móviles municipales de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios y baños públicos.

En tanto, su compañero Germán, coincidió: “Hoy estuvimos con todas las escuadras simulando lo que van a ser las tres noches de carnaval. Los vecinos se acercaron a ver, como siempre acompañando la iniciativa del Municipio en estas fiestas populares y nos alegra mucho porque ellos son parte de esto, sin los vecinos no hay carnaval”.

A poco del arranque del Gran Corso Familiar, el conjunto Unión Sanfernandina realizó un ensayo técnico abierto en Carlos Casares, entre Italia y Juncal, para el disfrute de los vecinos. El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presenció la exhibición en la previa del mejor carnaval de la Provincia. "Hoy hicimos el primer ensayo técnico de la 'Escola do samba' local. Este año decidimos hacer dos ensayos porque se acerca mucha gente a ver cómo forman la comparsa y a pasar un lindo domingo en familia. Ya estamos palpitando el gran carnaval de San Fernando con 25 murgas que van a participar el 22, 23 y 24 de febrero, y con el cierre de cada noche a cargo de Unión Sanfernandina", manifestó.

El próximo 22, 23 y 24 de marzo volverá a San Fernando el Gran Corso Familiar, el tradicional evento organizado por el Municipio que año a año convoca a miles de vecinos para disfrutar en plena avenida Avellaneda de 25 murgas locales. Y, además, la presentación de Unión Sanfernandina, que preparó para esta edición un espectáculo especial llamado ‘Nocte: Historias para no dormir’.

