En Ingeniero Maschwitz tuvo lugar “Esco sustentable”, la primera feria municipal de productos orgánicos, con la participación de emprendedores de la economía social y solidaria. “Esta iniciativa responde a una conciencia social que empieza a emerger y que los dirigentes tenemos que escuchar. En ese sentido, recuperamos este espacio estratégicamente ubicado, que no es del sector privado sino del pueblo escobarense, y se lo damos a los productores para fomentar todo lo que hace a una vida más saludable, un Escobar sustentable y también apoyar a los emprendedores del distrito”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, quien recorrió la feria y conversó con los productores locales.

