Ante la consulta de por qué los empleados utilizaban barbijos para atender al público, se explicó que era una disposición de los dueños pero que no tenía ningún fundamento lógico.

Varios clientes del supermercado Mega, ubicado en Avenida del Sesquicentenario y Los Patos, en Grand Bourg, se sorprendieron cuando esta semana vieron a los empleados que atienden las cajas utilizando barbijos. La sugestión fue mayor al tratarse de un local de dueños chinos y el rumor de posibles casos de Coronavirus no tardó en expandirse en las redes sociales, más aún cuando la clausura del lugar se hizo efectiva.