Momentos después, en la calle, el individuo se subió a un auto negro y disparó seis veces contra la puerta del lugar, hiriendo motalmente al RRPP y lastimando un patovica de 50 años, quien se encuentra fuera de peligro. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde Martínez no logró sobrevivir por la gravedad de las heridas.

Durante un after que suele extenderse hasta la tarde del domingo, personal de seguridad de la discoteca Pinar de Rocha, de Villa Sarmiento, partido de Morón, echó a un hombre luego de discutir con el relacionista público Leandro Martínez, de 33 años.