“No vienen tiempos fáciles. No recibimos el país y la Provincia en las mejores condiciones. Creemos que por este camino podremos mejorar la situación, como ya lo hicimos en 2003, con Néstor Kirchner, quien puso de pie a una Argentina devastada. El camino es difícil, y la unidad de todos es fundamental”, concluyó.

“Creemos que Fernando Moreira es la continuidad de un mismo proyecto”, planteó, y remarcó que “la mayoría de los funcionarios somos los mismos que venimos trabajando con el ex jefe comunal”. “Hoy nos toca con seguir soñando con este intendente, y tratar de hacer esos sueños realidad. Todos seguimos trabajamos de la misma manera, con la misma decisión política”, agregó.

Ya en otro orden de cosas Javier Cardei dio su mirada sobre la llegada de Gabriel Katopodis a una cartera nacional. “Es un privilegio que hoy sea ministro de Obras Públicas, y lo es porque demostró capacidad de gestión en el distrito. Hay sido un gran intendente, no solo por las obras sino por una forma de gestionar, y ha llevado su impronta al ministerio”, expresó.

Para cerrar el tema, el responsable del área de Deportes se refirió al predio del ex Tiro Federal. “En ese predio pensamos que puede haber un microestadio. Sería la frutilla del postre en materia deportiva”, deslizó. “Nuestra área tiene un proyecto para ese espacio. Estamos esperando que se tome la decisión de comenzar con las obras. Es un predio bastante grande, en el que posiblemente haya también intervención de otras áreas”, añadió.

“Los predios deportivos tienen actividades sistemáticas, que duran todo el año y no cortan en verano”, prosiguió, y explicó que desarrollaron la modalidad de “clases abiertas para que los vecinos prueben y decidan si quieren anotarse a lo largo del año”. “También somos parte del programa ‘Viví Cultura’, y desde el área llevamos a actividades a las plazas, como clases de Bachata o Ritmos Latinos, y torneos abiertos de Básquet”, informó. “La idea es no solo estar en los predios deportivos sino salir a los espacios públicos para que los vecinos vean de qué se trata y se acerquen a preguntar dónde pueden participar”, resumió.