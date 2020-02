Los profesionales médicos del Municipio realizan charlas informativas para los niños que asisten a las colonias en los polideportivos y, a partir de un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia, entregaron cepillos de dientes y protectores bucales. Se trata de un refuerzo al exitoso Programa Odontológico que lleva adelante San Fernando en toda la ciudad.

El Municipio de San Fernando brinda un servicio de excelencia en el sistema de salud a partir de un circuito con el Hospital Municipal; centros de salud; los hospitales Oftalmológico y Odontológico; la Unidad de Diagnóstico Precoz 27, unidades y quirófano móviles; y el Servicio de Emergencias con una flota de ambulancias totalmente equipadas. Con la infraestructura y el personal adecuado, se implementan varios programas de prevención y controles médicos.

En época de verano y vacaciones de los más chicos, la Secretaría de Salud Pública organiza jornadas de charlas informativas y chequeos sanitarios en los polideportivos. En esta ocasión, tuvo lugar una capacitación sobre el cuidado de los dientes en el Polideportivo 5.

La coordinadora del Programa Odontológico, la doctora Marisa Haro, encabezó las clases de salud dental. “Son talleres de educación para la salud y de prevención de traumatismos dentarios. En esta oportunidad, es un trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que nos provee de protectores bucales y cepillos para entregas”, afirmó.

“Nosotros aportamos la formación y el recurso humano. Estamos muy contentos porque consideramos que es un nuevo avance en inclusión en odontología. La verdad es que los proyectos del Municipio siguen creciendo, estamos tomando todo lo que es educación y deportes como áreas para llevar los controles dentales, además de la buena labor que se hace en el Centro Odontológico Gálvez, los centros de salud y el Hospital Municipal. Estamos en constante crecimiento y buscando prevenir las patologías”, agregó.

Los chicos aprendieron sobre la importancia de lavarse los dientes, usar hilo dental y no comer en exceso alimentos que produzcan caries. El sanfernandino Lucas comentó: “Nos hablaron de los dientes y cómo cuidarlos. Que no hay que comer mucho azúcar ni dulces, si no se te salen los dientes o tenés dolores”.

Y el pequeño Joaquín coincidió: “Nos remarcaron de no comer caramelos, de cepillarse los dientes todos los días. Es fundamental porque si no se te pueden caer los dientes, hay que cuidarlos”.