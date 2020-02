Y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, insistió en que “los municipios tenemos el deber de trabajar para que las políticas de Precios Cuidados y de la tarjeta AlimentAr se garanticen en toda la Provincia y lleguen a las familias, lograr que se respeten los precios y no exista abuso con la tarjeta, es cuidar la economía de todos”.

Para Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, lo importante es que “tanto la tarjeta Alimentar, que ya es utilizada por las familias de Malvinas Argentinas, como la implementación de los Precios Cuidados a productos de la canasta básica, son un complemento muy importante de una política de Estado que busca terminar con el hambre en la Argentina”. “Somos los municipios quienes debemos escuchar las demandas de las familias y estar atentos a que no se produzcan abusos en los precios. Entre todos podremos ir mejorando día a día la situación”, amplió.

Los intendentes del conurbano salieron en conjunto a realizar operativos articulados y fiscalizaron en simultáneo, para constatar el cumplimiento del programa nacional Precios Cuidados en las góndolas de sus respectivos distritos. Asimismo, los mandatarios locales verificaron que no haya abusos en los cobros de las compras con la tarjeta AlimentAr en los municipios en los que ya fue entregada.