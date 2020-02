El jefe comunal dialogó con los vecinos de La Pradera durante la recorrida. Al respecto comentó: “Un vecino me decía que votó a otro candidato para presidente, pero acompañó nuestra gestión en Malvinas Argentinas, y lo hizo confiando en nosotros. Más allá de lo ideológico, evaluó todo lo que hicimos y todo lo que seguimos transformando, con respeto y buena voluntad”.

Al respecto, Nardini dijo: “Estamos acá a principio del mes de febrero, iniciando una nueva obra de conexión complementaria, que va a servir para todo el barrio y además mejora el tránsito, por ser una alternativa a la calle José León Suárez”. Y agregó: “Este no es un año electoral y seguimos recorriendo diferentes lugares de nuestro distrito. Tenemos la conciencia y la responsabilidad de entender que hay que seguir avanzando”.