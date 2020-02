El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de San Martín y Tres de Febrero, Octavio Argüello, se refirió a la situación económica y social en el país, y al escenario político en el distrito por el que fue precandidato a intendente.

El gobierno de Alberto Fernández “ha tomado medidas necesarias porque el macrismo dejó una situación muy compleja”, opinó el gremialista, que calificó al de Cambiemos como “el peor gobierno de los últimos 30 o 40 años”.

“No va a ser fácil salir de esta coyuntura. El país quedo fuertemente endeudado, por lo que todo va a depender de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional”, consideró el hombre de la CGT regional, quien criticó la negociación con bonistas que encargó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Se fue con decir ‘no tengo el dinero’, y después estaba la plata, lo que a mi entender, complica las negociaciones con otros acreedores”, analizó.

Argüello no es optimista con las decisiones que pueda llegar a tomar el gobierno tras un acuerdo con el FMI. “Van a ser medidas muy ajustadas”, opinó, y vislumbra eventuales rupturas en el marco del acuerdo político: “Hay que tratar que el Frente de Todos se convierta en el frente de algunos pocos”.

El sindicato de Camioneros “cerró el 26,5% de incremento salarial, a pagar 16,5% en febrero y 10% en mayo”, detalló el titular del gremio en lo local, y dijo que “no se pueden aceptar los aumentos de 2 mil y 3 mil pesos que da el gobierno porque no te alcanzan”.

“No se puede seguir pidiendo sacrificios a los trabajadores”, exclamó Octavio Argüello, quien aclaró que acompañan al gobierno “en un sentido lógico”.

“Nosotros antes que cargos preferimos formar parte de una mesa de negociación política para discutir cómo construimos una Argentina con visión a varios años”, dice el hombre alineado a Hugo Moyano.

“Desde el movimiento obrero tenemos vasta experiencia, gente con mucha capacidad para poder acompañar, pero queda en el gobierno que así lo quiera”, advirtió.

En el aspecto local, de Tres de Febrero, el ex precandidato a intendente dijo que siempre va a trabajar “en la búsqueda de la unidad, lo que fue imposible en 2019 porque hay sectores que lo rechazaban”.

“La gente de vuelta le ha dicho que no al curtismo, y el peronismo no perdió contra el intendente, si no contra un afiche”, dijo en referencia a la campaña que mostraba al candidato Juan Debandi junto a Hugo Curto.

“Si seguimos creyendo que el camino es ese, vamos a seguir equivocándonos”, afirmó el dirigente, e instó a trabajar para el 2021 “para la construcción de una opción superadora con dirigentes como Gustavo Torres o Martín Jofré”.

Curto y La Cámpora “están agotados en Tres de Febrero”, opinó Argüello, quien reconoció que en su momento, el espacio curtista “fue importante, dándole una identidad al distrito, pero como siempre pasa en la vida, todo cambia”.