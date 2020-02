Mientras caminaba por avenida Unidad Nacional, el experimentado ex boxeador Jorge ‘Karateca’ Medina, comentó: “Vengo siempre a entrenar y a disfrutar de este parque maravilloso. Los sanisidrenses somos privilegiados por tener un lugar como éste, en el único lugar que vi algo así fue en Miami. Le agradezco al municipio por todo los que nos brinda”.

