"Somos 16 familias y no tenemos respuestas", indica la mujer. La situación se complica aún más cuando, por causa de los cortes, el agua no puede subir a los tanques, por lo que el edificio queda desprovisto del esencial servicio.

“La constructora (Rosem Construcciones SRL), culpa a Edenor, y Edenor a la constructora, nosotros estamos en el medio, con gente jubilada que no puede más del calor sofocante, y de las impagables expensas”, a razón de que la electricidad viene prorrateada en todas las unidades.

“Compré un departamento en Caseros y no tiene medidor de luz, la constructora dice que se los pidió a Edenor, pero la empresa no los pone y vienen boletas impagables”, cuenta Margarita en contacto con el Whatsapp de SMnoticias . “Estamos con cortes de luz a cada hora por la recarga de electrodomésticos”, agrega.

Se trata de propietarios del edificio de la calle Pedro José Luis Zavatarro 4666 de Caseros, los que padecen cortes continuos de luz y a consecuencia, de agua. “Somos 16 familias y no tenemos respuestas”.