De este modo, La Porta se quedó sin un puesto politicamente clave desde donde es sabido se puede “hacer caja”. Esto sumado a que desde la oposición sanmiguelina ya no lo ven como el candidato más potable a raíz de las múltiples derrotas que viene arrastrando.

Ante este panorama, Massa no dudó en reprocharle la decisión al presidente, quien desde su gira europea se mostró molesto al ver que desde los distintos sectores que se disputaban el cargo estaban “más preocupados por hacer política que gestión”, en un área que debe afrontar prontamente la licitación de las terminales de Puerto Nuevo. Por eso el jefe de Estado habría señalado que el interventor será designado por él a su regreso.

Según pudo saber SMnoticias, La Porta tenía bien en claro que su designación todavía no era un hecho y se lo hizo saber a sus allegados. “Falta la firma del decreto”, les aclaró el concejal, quien de todas maneras twitteó: “Agradezco a @mariomeoni por aceptarme integrar este gran equipo del @MindeTransporte al frente de @PuertoBsAs. Voy a poner todo mi esfuerzo y dedicación para transitar este camino”.

El 28 de enero, La Porta se anunció en sus redes sociales como el nuevo interventor del Puerto, cargo que agradeció al presidente Alberto Fernández y al ministro de Transporte Mario Meoni, quienes aún no habían girado el decreto.

El perdidoso candidato sanmiguelino, Francisco Antonio La Porta, se había autoproclamado días atrás interventor de la Administración General de Puertos sin que se hubiera firmado el decreto. Ayer se supo finalmente que ese cargo aún no tiene un titular definido.

El mayor papelón de Franco La Porta: Se autoproclamó interventor de Puertos pero el cargo no está definido