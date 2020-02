Leo Nardini dijo: “Se están desarrollando trabajos de mejoras, en este caso, trabajos de ampliación de la Escuela Secundaria 41. En los últimos años, las matrículas de los establecimientos públicos han crecido, y muchos chicos que no tienen la chance de acceder a un colegio privado, migran a escuelas del Estado. Trabajamos en conjunto con los directivos y autoridades de la Provincia de Buenos Aires para que las cosas sigan funcionando”.

Se trabaja la ampliación del establecimiento, con dos nuevas aulas y una planta alta con mayor espacio. Desde hace cuatro años en Malvinas Argentinas se avanza en mejoras en infraestructura de las diferentes escuelas. Se elige la época de vacaciones escolares para el desarrollo de las obras y no alterar así el ciclo lectivo.