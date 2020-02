En la Dirección de Zoonosis se renovó el canil, que ahora brinda un espacio agradable a las mascotas en situación de vulnerabilidad. En caso de que el vecino no se pueda acercar a Zoonosis o a los distintos puntos donde se llevan a cabo las jornadas de castración, se programa una fecha y el quirófano móvil se acerca al lugar donde se encuentra el animal para realizar las esterilizaciones.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente en la jornada y remarcó: “Los perros y gatos son un miembro más de la familia. Por eso es importante que los vecinos puedan acceder a distintos servicios gratuitos para cuidarlos. Quiero agradecerle a los veterinarios por el trabajo que están realizando en distintas plazas de Vicente López. Me siento orgulloso de su enorme compromiso por los animales”.

El área de Bienestar Animal de Vicente López lleva adelante jornadas de castración, vacunación y desparasitación en todos los barrios, con el objetivo de brindar los vecinos estas herramientas de manera libre y gratuita. También, los profesionales del área ofrecen charlas sobre concientización vinculadas al cuidado animal y la importancia de la adopción. En esta misma línea, se trabaja en conjunto con las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en pos de la protección de los animales, para brindar un hogar cálido a las mascotas.