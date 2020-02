El Municipio ya lleva instaladas gratuitamente más de 10 mil unidades en todo el distrito, que permiten enviar una alerta inmediata al Centro de Operaciones de San Fernando por Bomberos, Policía o ambulancia. “Como con los demás componentes del sistema de seguridad, el botón se está instalando dando muy buenos resultados. Agradecemos al vecino por su colaboración mediante el pago de las tasas”, destacó el secretario de Modernización del Municipio, Gonzalo Cornejo.

El Municipio de San Fernando lleva adelante un sistema integral de Protección Ciudadana que incluye a más de 60 móviles municipales, su mantenimiento y suministros; más de 1200 cámaras de seguridad instaladas en la vía pública -1 cada 130 habitantes- monitoreadas todos los días durante las 24 horas desde un moderno Centro de Operaciones; 12 postas policiales sitas en puntos estratégicos, con personal policial permanente; la potenciación de la iluminación de calles y veredas de todo el distrito; y la instalación de botones de pánico en escuelas, edificios públicos, comercios y hogares.

Sobre estos últimos, el secretario de Modernización Gonzalo Cornejo, explicó: “Ya superamos los 10 mil botones instalados, se viene trabajando con mucho éxito. Recordamos que es un dispositivo electrónico para una acuda inmediata o enviar una alerta al Centro de Operaciones por cualquier problema que tenga el vecino que necesite Bomberos, Policía o emergencia médica. Y se puede oprimir si tiene un problema fuera o dentro de su hogar. Los vecinos ya han aprendido a usarlo, y por eso es tanta la demanda”.

Y agregó: “El Municipio dispone de 5 mil botones más para instalar, pero si fuera necesario se seguirá con la inversión así como con los demás componentes del sistema de seguridad, patrullas, túneles, luminarias, postas policiales, cámaras y alarmas, que se está trabajando tanto en Virreyes Oeste como en San Fernando y dando muy buenos resultados, por eso se sigue invirtiendo. Agradecemos al vecino por la colaboración mediante el pago de las tasas”. “Cuando uno está en una emergencia, lo último que recuerda es el número a quién llamar. Por eso, el dispositivo tiene tres botones, y no hay que acordarse más que oprimir uno de ellos. Y seguimos colaborando arduamente con la Provincia en materia de seguridad, obteniendo el Municipio resultados muy positivos”, concluyó.

En cuanto a quienes recibieron su botón de pánico, Susana, vecina de Santa Rosa al 3800, dijo: “La atención de los profesionales que vinieron a colocar el botón fue muy buena, me dieron claras indicaciones para poder utilizarlo. Creo que es algo necesario que tenemos que tener en todas las casas. Lo solicité en una exposición hace un mes, ayer me llamaron y hoy vinieron rápidamente a colocarlo. Es una herramienta simple para prevenir cualquier situación de emergencia e inseguridad”.

Y Celsa, de España al 1900, agregó: “Para mí es muy importante, cuando me lo vinieron a ofrecer, fui rápidamente a solicitarlo, porque algunas veces me pasó que necesitaba llamar urgente a Bomberos o emergencias, y llamar primero a una amiga para preguntarle el número. Esto, con todo lo que me dijeron, es re útil y muy importante, por un montón de cosas. Y los instaladores me explicaron que es directo. Estoy muy agradecida al Municipio que nos da esta posibilidad a los vecinos, ojalá que nunca lo use, pero acá está”.

Cabe destacar que los vecinos interesados en instalar el botón de pánico en su hogar, pueden ingresar a la página web de la Comuna y solicitarlo gratuitamente.