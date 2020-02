Al respecto, Guillermo Brambila, director general de Salud Pública del Municipio, expresó: “Uno de los primeros mensajes que hay que transmitir a la población es que la palabra ´cáncer´ no debe asustar como hace 40 años atrás, porque hoy hay muchos tipos que se pueden prevenir y unos cuantos que se curan. En relación a la prevención, hay que pensar en los distintos niveles de asistencia en salud para la patología oncológica y estamos trabajando en la integración de todos los niveles tanto municipal como provincial”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com