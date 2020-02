El concejal de Merlo celebró la renovación de autoridades en el Pro, e instó a continuar con la construcción del frente junto a la UCR, la Coalición Cívica y a “otros movimientos y sectores”. Duras críticas a sus ex competidores en las primarias locales: “Después de perder se fueron, no defendieron ni siquiera a la gobernadora y al presidente”.

“Estamos confiados y con entusiasmo por los recambios de autoridades” en el Pro nacional, donde asumió Patricia Bullrich como presidenta. La ex ministra de Seguridad “es una persona que mostró su convicción dentro de este espacio , y desde Merlo vamos a apoyar todas las decisiones que vayan en ese sentido”, dijo.

“Tenemos que bregar por estar todos juntos en el frente” Cambiemos, o Juntos por el Cambio, “con la convicción y los valores intactos”, opinó Zencich, quien pidió ampliar el espacio “a otros movimiento y a otros sectores”.

En Merlo, luego de una fuerte PASO que lo dio por ganador, y tras la desaparición política y militante de su competidor, Juan José Gómez Centurión, el concejal opinó:”hay gente que no entiende lo que es una interna en el partido político, después de perder se fueron, no defendieron ni siquiera a la gobernadora y al presidente”.

“Mientras no tengan las ideas claras para defender un espacio, son ellos los que tienen que dar explicaciones”, manifestó quien hoy lidera el Pro local.

En cuanto al Concejo Deliberante, con nueva composición desde diciembre, el legislador comunal define a su bancada como “oposición constructiva, con el sentido común de hacia dónde vamos, defendiendo a los vecinos que nos votaron y a los que no, porque a veces las decisiones de las mayorías pueden afectar a todos”, como por ejemplo, dijo, en aumento de los impuestos en Merlo.

“Pedimos relatividad en que los incrementos vayan de la mano de los aumentos salariales”, agregó David Zencich.

Sobre la posibilidad de que se aprueben en el Deliberante proyectos presentados en su plataforma electoral, el edil dijo que desde su bloque han presentado gran cantidad de expedientes: “algunos fueron aprobados durante 2019, a pesar de que el HCD tuvo pocas sesiones, no obstante, en muchos casos el Ejecutivo no los promulgó, por lo que no se pusieron a la práctica”.

Finalmente, Zencich se refirió al gobernador Axel Kicillof a quien le pidió sostener con los intendentes “una relación no definida por el color político”, como lo hizo “María Eugenia Vidal, que no discriminó fondos para obras.

“No lo han demostrado en gobiernos anteriores, donde castigaron con la billetera a intendentes opositores, pero espero que en esta nueva etapa tengan paridad”, finalizó.