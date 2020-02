Por su parte, el referente de Suteba manifestó: “El Municipio se ha hecho cargo, fundamentalmente el intendente, de llevar adelante los arreglos que no hacía la Provincia. En el gobierno de María Eugenia Vidal, lamentablemente, hubo un Estado ausente, con desidia. Sin embargo, municipios como el de Hurlingham estuvieron presentes en cada una de las escuelas, y tratando de resolver problemáticas que son muy importantes”.

