A través del programa integral de reactivación pyme, los y las beneficiarias podrán acceder a líneas especiales de créditos del Banco Provincia, moratorias impositivas y laborales. Además, se otorgarán ayudas puntuales desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y del Ministerio de Producción para aquellas empresas que no cuentan con los requisitos necesarios para poder obtener los instrumentos de apoyo.

