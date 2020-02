Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, resaltó que “estamos trabajando coordinadamente entre provincias, Nación e intendentes para reparar la deuda social interna”, y en “poner en marcha nuestras pymes es impartir un poco de justicia social”. En ese sentido aseguró: “La Argentina y el pueblo han cambiado sus prioridades” y este anuncio ocurre “un día después de una decisión muy importante del gobernador coordinada con el gobierno nacional de pagar la deuda para no entrar en default”.

En este sentido, el mandatario resaltó el rol que debe cumplir el Banco Provincia para brindar herramientas y acompañamiento a los empresarios pyme. “El Banco Provincia debe estar al servicio de la producción, el empleo y el consumo. Vuelve el crédito productivo a la Provincia”, aseguró, y agregó: “El crédito no es mala palabra. Lo es solamente cuando se usa para la especulación financiera. El empresario pyme necesita el crédito para la producción”.