Asimismo, Nogueira criticó el corte del servicio eléctrico por falta de pago que tuvo el edificio del Consejo Escolar tresfebrerense: “Es una barbaridad que haya ocurrido algo así, y que el intendente (Diego Valenzuela) no haya estado atento”. En la misma línea, volvió a cargar contra Valenzuela por “no haber tenido intención de poner el Fondo Educativo en infraestructura”.

En ese contexto aparece un comunicado del sindicato al respecto de la cláusula gatillo correspondiente al último trimestre del 2019 que se efectivizará el 7 de febrero. “El Gobierno Provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante el mes de marzo. SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”.

Entre otras cuestiones, indicó, en la mesa de negociación se discutirán además de los salarios, el Fondo de Incentivo Docente, la capacitación, e infraestructura. “El 2 de agosto de 2018 fallecieron los compañeros Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), algo que marcó una bisagra porque tener las escuelas inseguras no puede costar vidas”, expresó Nogueira, y en ese contexto, celebró el programa provincial “Escuelas a la obra”, aunque consideró que su ejecución “será muy difícil por el estado de abandono que hay en la infraestructura escolar”. “Como organización, con los delegados, permanentemente monitoreamos cómo están las escuelas: Dónde hay faltas de gas; dónde hay pérdidas de gas; y dónde hay problemas de electricidad”, entre otros puntos, señaló.