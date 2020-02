Entre los trabajos desarrollados en el lugar se destacan los siguientes, el techo ahora cuenta con dos módulos fijos y tres movibles con doble apertura y totalmente automatizado, el cual puede abrirse con el accionar de un control remoto; sobre el lateral de la pileta, se instalaron aberturas de aluminio con vidrio de seguridad, con una nueva vista hacia el jardín que permite el trabajo del personal y pacientes en un entorno lleno de luz; se remodeló el jardín exterior con la instalación de desagües y un deck hecho totalmente con materiales ecológicos; se están realizando trabajos de pintura en la pileta, al tiempo que se reparan el sistema de barandas y pasamanos de acero inoxidable; ya está instalado lo último en tecnología para el tratamiento de agua, un sistema de cloración salina para lograr un agua libre de químicos que no genera irritación en los ojos o en la piel y mantiene un ambiente más puro y acondicionado para respirar; se colocó además un sistema de automatización en la pileta que permite de forma remota ver el estado del agua de la pileta y recibir los alertas para corregir de antemano la dosificación de los productos; y se instaló un sistema de deshumectación.

El mandatario destacó: “Esto es algo muy importante que teníamos que llevar a cabo, teniendo en cuenta que nos habíamos encontrado con la dificultad de que la fachada del techo parecía estar bien, pero en realidad, nos encontramos con un techo sin tensores, inseguro, y la verdad gracias a Dios y a la permanente supervisión de nuestro equipo de obras sanitarias no terminó pasando nada”.