Julio Zamora manifestó que en el Municipio están “muy contentos de que haya más de 13 mil vecinos que se beneficien con la tarjeta”. “Son 70 millones de pesos que ingresan a la economía local”, indicó, y planteó que “este es, sin duda, un programa reparador de todas las injusticias que vivimos durante estos últimos cuatro años, con un gobierno que no atendía la problemática social ni a los sectores más postergados”. “Este es un programa núcleo del gobierno nacional y que permite llegar a todas las familias que pasan necesidades”, enfatizó. Además, agregó que, con este programa, “se mueve la economía local y se mueven los comercios”. “Hay posibilidad de generar empleo a través de estos recursos que el gobierno nacional está destinando a los sectores más vulnerables”, remarcó.

El ministro Arroyo se refirió a la iniciativa a nivel nacional, señalando que “estamos empezando a reconstruir desde abajo hacia arriba”. “Este proyecto se incluye dentro del plan ‘Argentina Contra el Hambre’, lanzado por el presidente de la Nación. Esperamos comenzar a cambiar la tendencia de mala nutrición. Los comercios tienen que ayudarnos a bajar los precios, sobre todo leche, carne y frutas. Los medios de comunicación también deben colaborar con la campaña por la buena alimentación”, añadió. Sobre la continuidad de su implementación, expresó que “en marzo estará cubierto todo el país”, y que “en la Argentina no puede haber hambre”.