“Feliz por todo lo que hago acá. Es espectacular y único, no sólo en la Argentina si no en el mundo. Esta fiesta es divina”, concluyó Carmen Sánchez, de Villa Adelina, mientras bailaba entusiasmada.

“Me gusta muchísimo venir y lo hago desde hace 30 años y me encanta porque acá vivimos, nuestros problemas quedan en casa. Agradezco a todos los que hacen posible que Puerto Libre funcione tan bien”, remarcó Ana Rapari, de Martínez.

“Estoy agradecido eternamente a este lugar porque me prolongó la vida”, comentó Salvador Pastoriza, que es español pero vive en San Isidro.