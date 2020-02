Alejandro Mendoza, quien concurre al Club Rincón de Milberg, agradeció al Municipio y a los profesores de los centros deportivos por la organización y dijo: “Esto representa la familia y el compañerismo. Hay mucha gente que está sola, que necesita de esto y me parece muy bueno el trabajo que hace el intendente Julio Zamora”. Por su parte, Isabella, vecina que asiste al Polideportivo Ñato Errecart de Benavídez, comentó: “Esta es una fiesta hermosa e inolvidable. El objetivo es pasarla bien, divertirse y sobre todo distraerse”.

“Estamos contentos de organizar este festejo para los vecinos, que durante todo el año participan de diferentes actividades en los polideportivos y en centros de jubilados. Desde el Municipio hacemos un trabajo de mucha contención y brindamos actividades recreativas para que no se sientan solos y con eje fundamental en cuidar su salud”, expresó la directora ejecutiva de la Agencia de Deportes, Natalia Gómez.