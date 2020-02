Finalmente, sobre las aspiraciones de suceder a Diego Valenzuela en 2023, Sergio Iacovino afirmó que “todo dirigente que tenga pretensiones, debe tener una presencia política desde esta época o desde antes porque no hay lugar para paracaidistas”. “Nuestro conductor sigue siendo Mauricio Macri, y eso va a servir para alinear a los distritos”, dijo el presidente del Pro de Tres de Febrero, quien instó al espacio a trabajar en lo local para evitar la aparición de forasteros “que procuren ser elementos de distorsión”.

Sobre la continuidad de Juntos por el Cambio, el dirigente dijo que “es imprescindible para la política, y para la Argentina, que el frente Cambiemos esté unido y fuerte, incorporando un poco más de horizontalidad en las decisiones”, al momento que ya no hay líderes en cargos de poder. “Hay conciencia en parte del Pro, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical de que la única forma de ser alternativa en 2023 es mantenernos unidos”, entiende, y para eso es necesario un fortalecimiento “incorporando referentes no propios del espacio, como Miguel Ángel Pichetto”.

¿Las diferencias partidarias con el gobierno kirchnerista van a afectar la financiación de obras públicas en Tres de Febrero? Iacovino dice que “nuestras cuentas están equilibradas, y aunque nuestro presupuesto fue potenciado en los últimos cuatro años, es acotado para obras pesadas, de mucha infraestructura”. “Los volúmenes de plata para grandes bacheos y pavimentos son inalcanzables para un Municipio, por lo que hay que utilizar muy eficientemente los recursos propios, y tratar de que no existan discriminaciones políticas” a la hora del otorgamiento de financiación nacional.

“Está claro que el intendente Diego Valenzuela tiene la idea firme de trabajar una agenda común con el gobierno nacional y el provincial, porque más allá de los partidos politicos, las necesidades de los vecinos no cambian”, consideró el legislador, quien hizo referencia a la entrega de la tarjeta AlimentAR, que se llevó a cabo hoy en el CEDEM, con la presencia del jefe comunal y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Iacovino: “En la política de Tres de Febrero ya no hay lugar para paracaidistas”