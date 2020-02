El intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió esta mañana los nuevos quirófanos y las salas de parto humanizado de la Maternidad de Santa Rosa. Lo hizo acompañado por el secretario de Salud local, Fernando Tejo. En la ocasión, el jefe comunal habló sobre el rol opositor de Juntos por el Cambio.

“La llegada de un hijo siempre es un momento muy especial y queremos que todas las madres puedan transitarlo con la comodidad que merecen y necesitan. La Maternidad Santa Rosa tiene una gran historia en el vínculo de la mamá y al niño por nacer”, con estas palabras, Jorge Macri hizo referencia a la presentación de los nuevos quirófanos en la Maternidad Santa Rosa, de Florida Oeste.

Nuevos quirófanos, recepción del recién nacido, sala de recuperación, área de transferencia, sector de lavado de material quirúrgico y vestuarios, son las obras realizadas en el nosocomio.

También, para brindar la seguridad higiénica necesaria en el nuevo sector, se colocó termomecánica nueva para garantizar condiciones de asepsia en áreas críticas; y se hizo una nueva instalación de gases médicos, con torres para cada quirófano y cabezales en recepción de recién nacidos y terapia intermedia.

Asimismo, ya están en funcionamiento las cinco salas de Trabajo de Parto Humanizado, todas puestas a nuevo, y de esta forma, la Maternidad Santa Rosa se adhiere al Programa de Maternidad Segura y Centrada en la Familia de Unicef.

“Con la inauguración de los quirófanos damos un nuevo gran paso en esa dirección. Además, también se encuentran en funcionamiento las salas de parto respetado”, dijo el mandatario durante la recorrida.

Las nuevas instalaciones favorecen el parto “humanizado”, tal como lo establece la legislación actual y en la misma tendencia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Son salas preparadas para que el trabajo de parto, el parto y la recuperación tengan lugar en un mismo espacio y la mujer no deba trasladarse durante el proceso.

Estos cambios ayudan a fortalecer los lineamientos que tiene la Maternidad Santa Rosa en cuanto a la Ley Nacional de Parto Humanizado y su reglamentación, mediante el decreto 2035/2015, que defiende los derechos de las madres y el recién nacido.

“Estamos invirtiendo en la salud pública, para garantizar una atención de cada vez mejor calidad, con estándares altísimos. Para nosotros el Estado tiene la responsabilidad de mejorar los estándares de todo el sistema de salud, de lo público y lo privado. Además, creemos que la responsabilidad del Estado es brindarle salud de calidad a todos, no importa si te tocó nacer en Vicente López o no. Creemos en un sistema de salud abierto y complementario”, completó el mandatario.

Promediando la jornada, el jefe comunal opinó sobre el rol de Juntos por el Cambio como espacio opositor. “Hay que darle tiempo a quien gobierna, lo que no quiere decir que lo vamos a dejar hacer lo que quiera”, afirmó. “Hemos sido muy firmes en algunos temas pero le hemos dado todas las herramientas al gobernador para que gestione, aun antes que lo que las tuvo María Eugenia Vidal”, añadió.

“Somos oposición, lo que no quiere decir que no podemos trabajar juntos”, planteó, y sostuvo que “no hay otra manera de gestionar que no sea articuladamente entre Nación, Provincia y los municipios”. “Esperemos que ese espíritu se sostenga, y hasta ahora no hay señales que me hagan pensar que vamos a ser discriminados. Creo que hay una voluntad del gobierno provincial de trabajar con todos, ahora la pelota la tienen ellos, y tienen que demostrar que tan bien juegan”, finalizó.