“Otro tema es darle al intendente un presupuesto que tenga que ver con la idea de gobierno planteada en la campaña, y que eligió el pueblo con su voto”, agregó, y estimó que esto, y la elección del Defensor del Pueblo ocurrirá en los próximos meses. “Apostamos a un Concejo Deliberante abierto, trasparente, que no sea una escribanía y que lleve soluciones a los vecinos y se ponga al frente de sus demandas”, resumió.

En otro orden de cosas, consultado por los objetivos legislativos para este año, el funcionario marcó la elección del Defensor del Pueblo de Morón, “una figura importante para nosotros, y un espacio más donde el vecino pueda sentirse respaldado”. “Lamentamos que el año pasado no se logren los consensos necesarios para elegirlo. Queremos se lleve adelante la elección y para eso usaremos el camino del consenso”, informó.

“Tenemos otro sector que entiende en el lugar que los pusieron los vecinos, que están para marcar las acciones que consideran no se están realizando bien, y que apuestan al diálogo y al consenso para formular las iniciativas del oficialismo. Para nosotros ese es el camino, y de hecho, a pedido de la oposición se modificaron cuestiones de la emergencia”, sintetizó.

“Lamento que la oposición no haya entendido el momento que atraviesa el Municipio”, aseveró el presidente del Concejo Deliberante, y dijo que “hoy parece que la oposición está ciega”. No obstante, instó a “no generalizar cuando hablamos de oposición”. “Hoy hay un grupo reducido de concejales, que responden a la conducción de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que vienen teniendo, como durante los últimos cuatro años, una negación de la realidad. Creo que van a seguir en esa temática para generar que la grieta siga existiendo. Para ellos la grieta es un negocio político, porque les permite tener un caudal electoral inspirado en el odio”, declaró.

“Cuando la gestión anterior asumió nos planteo la necesidad de tener herramientas administrativas de emergencia para gestionar”, manifestó, y mencionó que “en 2015 había una deuda de 142 millones de pesos, no más del 6 por ciento del presupuesto de ese momento”. “Desde el Frente Renovador entendemos que las nuevas gestiones necesitan apoyo y contar con las herramientas necesarias. Ahora le pedimos lo mismo a la oposición, pero con un marco peor, que hace a la emergencia administrativa muy necesaria”, subrayó.

“Sabíamos que en el país, la Provincia y en Morón nos íbamos a encontrar con una situación difícil”, comenzó indicando el legislador, y remarcó que eso responde a que “la misma lógica de gobierno se dio en los tres niveles del Estado, y hablamos de un fuerte endeudamiento”. “Después de las elecciones primarias ya teníamos un panorama, a partir que se nos acercaban proveedores a denunciar situaciones de deudas y buscando como acordar sus pagos”, añadió, y planteó que “la alarma más grande fue el desabastecimiento del Hospital de Morón”, donde “los proveedores no cobraban y por lo tanto no proveían insumos”.