Un joven fue golpeado por quince hombres tras defender en una fiesta a una amiga que había sido manoseada.

El episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Milo, el joven atacado, relató en diálogo con medios que el conflico se originó a través de una discusión que se llevó a cabo en una fiesta.

“Estábamos bailando con una amiga, y de repente tres chicos que estaba atrás de ella la manosearon. Me cansé de que pase esto en las fiestas, me incitaron a pelear y reaccioné”, contó.

El agredido añadió que los empleados de seguridad los echó. El grupo con el que estaba en el lugar se dispersó y Milo quedó solo. “Yo estaba caminando por la calle buscando a mis amigos que los había perdido de vista y había un grupo grande de quince chicos“, detalló, entre los que se encontraban con quienes había tenido el enfrentamiento.

“Me vieron ahí solo y aprovecharon. Me quise defender y correr, pero me agarraron de la mochila y me tiraron al piso. No me acuerdo nada más“, explicó, quien fue golpeado hasta con un ladrillo.

Además, señaló que llegó a escuchar que le gritaron “rugbier”. “En el cuello tengo tatuada una pelota de rugby, capaz por eso se dieron cuenta”, expresó. Y sostuvo: “Desde que pasó este problema con Fernando -Báez Sosa- hay muchos grupos de chicos que ven un rugbier y le quieren pegar”.