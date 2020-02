Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito...

Yamil Peralta Jara, ganador del combate estelar, expresó: “La verdad que esperamos mucho esta pelea, sabía que Darío Balmaceda era un rival duro. Quiero agradecer al intendente de Malvinas Argentinas por prestarnos este lugar tan lindo para poder pelear”, y agregó: “Es muy importante que los chicos hagan boxeo, que salgan de la calle y hagan deporte. Hoy vino gente de todos lados, la gente de Malvinas me brindó mucho afecto. Ojalá podamos venir de nuevo a pelear en este lugar tan lindo, estoy muy feliz por conseguir este logro tan importante”.