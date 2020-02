Lía de Troncos del Talar también se vio beneficiada con el programa y comentó: “Agradezco la posibilidad de acceder a esta tarjeta. Tengo 4 hijos y en casa con mi marido tratamos de sobrellevarla todos los días porque es un momento muy difícil. Me voy informada y feliz”.

“Me parece extraordinaria la entrega de esta tarjeta. Va a ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan. Nos informaron muy bien sobre cómo usarla, me voy muy contenta”, destacó Guadalupe, madre de 2 niñas y vecina de Ricardo Rojas. En tanto Gabriel, padre de 3 hijos y vecino de Tigre Centro, dijo: “En una situación muy complicada para todos a nivel económico, esta tarjeta nos va a ayudar muchísimo. Me gustó mucho la organización”.

Para obtener la tarjeta no hace falta realizar ningún trámite. La implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y la Asignación Universal por Hijo. Por lo tanto, ANSES da aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su plástico. Es indispensable contar con el documento de identidad vigente, de lo contrario no podrá realizarse la entrega.