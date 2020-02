Un video producido por estudiantes de la Universidad Nacional de José C Paz, con la colaboración de...

El director del hospital Ramos Mejía recibió a las proteccionistas y las instó “a juntar 250 notas” para remover a la peligrosa empleada. No obstante, las mujeres reclamaron la renuncia de la vecina de Ituzaingó: “el pobre perrito estaba lastimado, dolido, vaya saber cuánto tiempo estuvo sin tomar agua, se desquitó con un animal que no tenía el don de defenderse, y después le dijo violador a un chico que alzó la voz, ¡queremos tu renuncia!”

“Hay que ponerse en el lugar de los animales, toda vida importa”, exclamó la mujer, en representación de las distintas organizaciones. Al mismo tiempo otra manifestante no cree que Cejas se arrepienta de la agresión, “el que matrata a un animal, no quiere a nadie”, dijo.

Este equipo no logró respuestas de los directivos del hospital dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco de jefes responsables de distintas áreas. En el vacunatorio, donde trabaja este agresivo personaje, una compañera indicó que se encontraba de licencia y volvería recién el miércoles.