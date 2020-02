Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito...

En rigor, el caso fue resuelto en gran medida gracias a la alerta de un vecino que, al ser testigo de los robos, no dudó en contactar a “Ojos en alerta” aportando la ubicación de los delincuentes.

Una pareja de pungas que merodeaban y robaban a vecinos en el centro de San Miguel fueron detenidos in fraganti tras ser identificados por las cámaras de seguridad del Municipio.