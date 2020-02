Por último, la vecina Julia señaló: “Esta iniciativa es fabulosa para la gente que no puede acercarse a un Centro de Salud. Estoy muy conforme con los servicios que nos brinda el Municipio con la gestión de Juan Andreotti”.

En tanto, Martín, de la calle Quintana, sostuvo: “Me parece muy bien que acerquen los servicios del Municipio al barrio, los vecinos estamos bien atendidos con respecto a la salud en San Fernando, no nos podemos quejar”.

Los vecinos que se acercaron para conocer y hacer uso de los servicios que ofrece la Comuna también opinaron. Por ejemplo, Alejandra comentó: “Me pone muy contenta que realicen estos operativos, me pude dar las vacunas que me faltaban estando muy cerca de mi casa. Hay que destacar la buena atención de los profesionales”.