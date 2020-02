Por su parte, la directora general de Obras Públicas, Isabel Dumas, hizo referencia al detalle técnico de la renovación edilicia. “La primera etapa de la obra requería mucho arreglo en la parte exterior, había desniveles en los pisos y baldosas levantadas que hacían que los chicos no puedan salir a jugar. Por eso armamos un espacio muy orgánico respetando la vegetación, vamos a construir caminos y pisos nuevos para que los alumnos transiten, y un espacio verde de recreación. Además, vamos renovar la pintura y refaccionar la cocina por completo”, explicó la arquitecta.

This site is protected by wp-copyrightpro.com