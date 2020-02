“Esta obra trasciende a las conducciones, va a quedar por años. Es un espacio para los afiliados pero queremos abrirlo a toda la comunidad. Esto era un baldío, no había nada, hoy es un orgullo para nosotros y también para los vecinos, que tenían cierta resistencia a que se instale un espacio deportivo de un gremio, y hoy nos agradecen porque mejoró la cuadra, está mejor cuidada e iluminada, y tiene mayor movimiento. Queremos trabajar en conjunto con el intendente para avanzar en más obras de este tipo”, concluyó.

También agradeció la presencia del intendente y dejó en claro que “nuestro gremio está para colaborar con la gestión, como lo venimos haciendo desde hace tiempo”. “Si no ayudamos entre todos no vamos a salir adelante”, resumió.

“Los trabajadores ferroviarios son un gremio muy importante en San Martín, y tenemos que trabajar codo a codo. Como gobierno hay que estar cerca de los trabajadores y fundamentalmente de aquellos vecinos que hoy no tienen la posibilidad de tener trabajo y de solventar los gastos básicos de cualquier familia”, dijo, y reiteró: “Hoy no hay margen para especulaciones, tenemos que trabajar todos juntos por la argentina, la Provincia y San Martín”.