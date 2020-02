“Es una gran jornada, estoy contento y emocionado, agradezco a Karina y Gustavo por lo que están haciendo”, expresó el ministro, quien remarcó: “Hay madres que la están pasando mal. Todos tienen que comer y bien, no puede haber hambre en la Argentina, lo dijo el presidente Alberto Fernández”. El funcionario también manifestó que “se entregarán 26 mil tarjetas en Merlo para comprar alimentos y se recargará los terceros viernes de cada mes”.

