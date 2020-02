Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito...

“También son responsables las autoridades del OPDS que no controlan nada y los distintos gobiernos nacionales y provinciales que pasaron los últimos años y no tuvieron políticas públicas para el tratamiento de la basura”, agregan.

“Es el gobierno de Mario Ishii que no posee un servicio eficiente de recolección de residuos, ni políticas de tratamientos adecuados para la basura. Incluso, en algunos casos son los propios camiones del municipio que vuelcan la basura en estos lugares (como San Atilio) en vez de llevarla a CEAMSE”, comentan quienes realizaron el video documental.

La gente expone con total claridad la acumulación de residuos y la falta de idoneidad de los funcionarios del gobierno de José C. Paz, los que desconocen la problemática por cuestiones que van desde la escasez de intelecto hasta la corrupción.

Un video producido por estudiantes de la Universidad Nacional de José C Paz con la colaboración de vecinos de San Atilio, Rincón de Tortuguitas, Providencia, y otros barrios, expone la peligrosa situación sanitaria que viven a razón de los múltiples basurales a cielo abierto que crea el mismo gobierno de Mario Ishii.

Con un contundente video, vecinos y estudiantes le muestran al mundo lo infrahumano de vivir en José C. Paz