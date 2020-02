En redes, varios pasajeros aclararon que el perro no era la mascota del joven si no “un callejerito lastimado que iba en el tren como muchos otros”.

“¡Yo no quiero viajar con el perro!”, decía Cejas a los gritos, a lo que el joven, sentado a su lado, respondió: “Bajate del tren, entonces”. “¿Por qué no te bajás vos?”, siguió la discusión, que ya tomaba un tono violento. “Pobre perro, está lastimado y lo estás cagando a patadas para sacarlo”, decía el pasajero. “Bajate vos y llevalo al veterinario”, respondió la mujer.