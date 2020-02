Por su parte, el ministro Gollan destacó que “con las autoridades de Salud del Municipio estamos organizados en un mismo movimiento de pensamientos sanitarios, por eso, estamos actuando casa por casa, con los promotores y trabajadores de salud del distrito, detectando a la gente que no tiene las vacunas”.

Además, agregó que “desde el Municipio entendemos la salud como aquella política que no sólo trabaja con la población que está enferma, sino también con esa población que goza de salud y que tiene que mantenerla”. “Los centros de atención primaria, en ese sentido, desempeñan una centralidad estratégica de prevención, promoción y hábitos saludables”, sostuvo.