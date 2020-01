“Muchas veces los padres que trabajan todo el día no tienen con quién dejar a sus hijos y necesitan una mano para cuidarlos. Por eso celebro que existan lugares como la Colonia Maternal 9, donde chicos de entre 45 días y 2 años pueden realizar actividades recreativas durante el verano”, expresó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, durante la recorrida por la colonia.

This site is protected by wp-copyrightpro.com