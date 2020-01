“Muchas veces los padres que trabajan todo el día no tienen con quién dejar a sus hijos y necesitan...

“Estos operativos sumado a los folletos informativos ayudan a concientizar sobre el dengue. Me parece algo muy útil. Se nota que San Isidro tiene los cuidados necesarios”, opinó Andrea Paulini, oriunda de San Isidro.

Mientras caminaba por el lugar, Mónica Ávalos, de Villa Ballester, valoró: “Es sumamente importante la tarea de prevención de San Isidro. Yo vivo en el partido de San Martín y esto no lo veo, ojalá que repliquen esta iniciativa”.

La temporada de mayor índice de contagio de Dengue se extiende entre diciembre y marzo de cada temporada veraniega, siempre y cuando la temperatura no continúe en niveles elevados durante los meses posteriores.