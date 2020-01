Flavia, de “Munyinga”, agregó: “Este año cumplimos 20 de creada, y nos estamos preparando a full para hacer una fiesta de este carnaval. Tenemos alrededor de 80 integrantes entre peques, chicas de baile y percusión. Las expectativas están allá arriba, estamos preparándonos hace mucho tiempo, contentos, organizándonos para llevarle a la gente mucha alegría y vamos a armar nuestro 20 cumpleaños en este corso. Agradecemos a todos, a los vecinos les decimos que no se pierdan estas tres noches de carnaval”.

El director de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, quien compartió el sorteo con el Presidente de Murgas en Red, Marcelo García, expresó: “Estamos a menos de un mes del mejor espectáculo a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires, nuestro Gran Corso Familiar de San Fernando. Hoy ultimando con las murgas la posición en la que va a desfilar cada agrupación y los detalles para seguir manteniendo este espectáculo y entre todos organizarnos para que toda la familia lo pueda disfrutar y ver estos tres días el trabajo realizado durante el año, que es muchísmo. Cada agrupación trabaja durante todo el año, no sólo preparándose para el carnaval, sino con un gran compromiso social desde el medio ambiente con todos los vecinos. Estamos muy ansiosos”.