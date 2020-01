La tarjeta AlimentAr permite comprar todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas, y no es necesario realizar ningún trámite para comenzar a utilizarla. La entrega se efectuará únicamente a su titular, quien deberá presentar DNI actualizado. Esta medida, que garantiza la seguridad alimentaria de miles de familias, permitirá además que unos 50 millones de pesos ingresen al circuito productivo de Escobar, con el consiguiente aumento del consumo en los comercios del distrito y un impacto positivo en la economía local.

