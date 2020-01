Se conocieron las imágenes del ladrón ultimado en José C. Paz por un policía local de Malvinas Argentinas,...

José C. Paz superó todos los límites inimaginables de corrupción. Los basureros le piden coima a...

Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito...

Según le comentaron familiares de la chica a SMnoticias, les indicaron que Milagros podría estar en la localidad de Sol y Verde, pero por el momento no se tiene información de su paradero.

Milagros Ayelén Vera es una menor de 14 años que se encuentra desaparecida desde el miércoles 29 al mediodía en el barrio Parque Jardín de José C. Paz. Salió de su casa para ir a lo de una amiga a media cuadra pero nunca volvió.

Buscan a Milagros Vera, una menor de 14 años desaparecida en José C. Paz