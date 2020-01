Barrio tras barrio de José C. Paz parece zona de bombardeo. El coronavirus no se anima a entrar al distrito...

Posteriormente se acercó al establecimiento la directora y constató los daños producidos, entre ellos la rotura de varios vidrios, de material de los docentes y de la cerradura de la puerta de entrada, aunque afirmaron que no faltaba nada. Los vándalos, que se supone fueron dos, también revolvieron el kiosco.

El hecho ocurrió en la escuela ubicada en la calle Serrano, entre Italia y Charlone. Alertados por los fuertes ruidos, los vecinos del lugar dieron aviso a la Policía que se hizo presente inmediatamente en el lugar, aunque ya no había nadie.